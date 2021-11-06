На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовали выступления девушек в произвольной программе.

Прямую трансляцию выступлений можно увидеть здесь.

В первой разминке выступит российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова, в короткой программе она заняла 9-е место. Она выйдет на лед в 17:31 по московскому времени.

Во второй разминке выступят ещё две российские фигуристки, воспитанницы группы Этери Тутберидзе Майя Хромых (2-е место в короткой программе) и чемпионка мира Анна Щербакова (3-е место). На 18:25 по московскому времени запланировано выступление Щербаковой, сразу после нее на льду появится и Хромых.

Завершать выступления в произвольной программе будет бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.