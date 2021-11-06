Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о работе двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю над четверным акселем и планах исполнить его на соревнованиях.

Слова Орсера цитирует портал Olympics.com.

По словам Орсера, о желании Ханю приземлить четверной аксель знают уже все.

«И, если кто-либо может исполнить его, может и Ханю. Знаете, в его технике прыжка случились небольшие изменения. Он смог поработать над этим. Так что всем, включая меня, остаётся только смотреть и ждать», — сказал Орсер, добавив, что в своём решении Ханю не нужно опираться на тренерский штаб, ведь фигурист знает, что делает.

«Он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, на данный момент он уже выиграл все. Так что мы его поддерживаем», – сказал Орсер.

Напомним, Ханю планировал попробовать четверной аксель на Гран-при Японии, но вынужден был из-за травмы сняться с турнира.