Мужская сборная России по пляжному футболу сегодня, 6 ноября, сыграет против команды Ирана в финале Межконтинентального кубка.

Турнир проходит в Дубае на арене «Кайт-Бич». Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Россия — Иран будет доступна здесь:

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По ходу турнира российские футболисты пока ни разу не проиграли. На групповом этапе сборная России обыграла команду Японии, сборную Парагвая, а также и команду Ирана — этот матч завершился со счётом 4:3.

В полуфинале сборная России крупно обыграла сборную Португалии. В группе иранские футболисты также обыграли Японию и Парагвай, а в полуфинале оказались сильнее сборной Сенегала.