Сегодня, 6 ноября, в эфир Первого канала выйдет шестой выпуск шоу «Ледниковый период» сезона 2021 года. Трансляция выпуска начнётся в 18:45 по московскому времени.

В этом шоу звезды шоу-бизнеса пробуют себя в качестве фигуристов, выступая в парах в профессионалами.

Прямая трансляция нового выпуска будет доступна на Первом канале, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Темой выпуска станут различные танцы — танго, джаз-фанк, рок-н-ролл и др.

Уже известно, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в паре с тиктокером Даней Милохиным представит постановку под композицию Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса. Отметим, что в качестве постановщика номера частично выступила сама фигуристка.