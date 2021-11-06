Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в рамках 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

Ещё в первом тайме команда Хосепа Гвардиолы смогла открыть счёт: уже на 7-й минуте автогол на свой счёт записал защитник «манкунианцев» Эрик Байи. В самой концовке первого тайма «Сити» сумел увеличить преимущество. Автором забитого мяча стал Бернарду Силва, результативную передачу на него отдал Жоау Канселу.

«Манчестер Сити» одержал уже седьмую победу в 11 турах и остаётся в числе лидеров турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не сумел одержать в чемпионате вторую победу подряд и пока идет на 5-м месте.