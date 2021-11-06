Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова с одной ошибкой откатала произвольную программу на этапе серии Гран-при в Италии.

На льду дворца «Палавела» в Турине Самодурова показала постановку под саундтрек из фильма «Мулан».

В самом начале программы Самодурова прыгнула сольный тройной лутц, каскад из двойного акселя и тройного сальхова через ойлер, сольный тройной флип и сольный тройной риттбергер. Во второй половине программы фигуристка приземлила каскад двойной аксель-тройной тулуп, а затем допустила ошибку на тройном флипе, неудачно выехав с прыжка. Завершила фигуристка программу каскадом из тройного сальхова и двойного тулупа.

От судей за эту постановку Самодурова получила 121,91 балла, в сумме за два выступления спортсменка получила 180,59 балла, что пока позволяет ей занимать первое место.