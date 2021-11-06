Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев преодолел отметку в 20 миллионов долларов заработанных призовых за свою спортивную карьеру.

Отметим, до турнира категории «Мастерс» в Париже Медведев заработал 19,88 млн долларов призовых. На турнире в Париже Медведев заработает как минимум 106 тысяч евро (около 122 тыс. долларов), поскольку он уже вышел в полуфинал соревнований и меньше точно не получит. Если спортсмен сможет выйти в финал, то он получит 187 тысяч евро, если выиграет турнир, то получит 336 тысяч евро.

Сегодня, 6 ноября, Даниил Медведев сыграет в полуфинале «Мастерса» в Париже с немецким тенниситом Александром Зверевым. Матч на центральном корте центра «Берси» начнется приблизительно в 18:30 по московскому времени.