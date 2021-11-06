В руководстве КХЛ приняли решение отменить матч между уфимским клубом «Салават Юлаев» и челябинским «Трактором». Игра должна была пройти завтра, 7 ноября.

В уфимской команде обнаружили вирус гриппа «А» — как сообщают в пресс-службе КХЛ, «Салават Юлаев» изолируется на неделю всем составом, поскольку лабораторно было подтверждено групповое заболевание. На изоляцию клуб отправило Постановление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

При этом в «Салавате Юлаеве» не обнаружили коронавируса: заболевшие хоккеисты неоднократно тестировались на COVID-19 и методом ПЦР, и методом антигена, по результатом проверок положительных результатов не было выявлено.

В текущем розыгрыше КХЛ «Салават Юлаев» набрал 38 очков за 27 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.