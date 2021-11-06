На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 6 ноября, состоятся выступления танцевальных пар с произвольными танцами.

Начало выступлений назначено на 19:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция прокатов будет доступна на сайте Первого канала здесь.

Соревнования принимает ледовый дворец «Палавела» в Турине. По итогам ритм-танца лидируют фигуристы из Франции, четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

На втором месте пока располагаются спортсмены из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Третьими идут фигуристы из России — Александра Степанова и Иван Букин. Они появятся на льду в 20:17 по московскому времени и будут выступать под третьим стартовым номером во второй разминке.