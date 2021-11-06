Российская фигуристка, призер финала Кубка России Майя Хромых представила произвольную программу на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования принимает ледовый дворец «Палавела».

В самом начале программы Хромых прыгнула каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, а затем приземлила второй четверной тулуп — уже сольно. После этого фигуристка с ошибкой приземлила тройной риттбергер и прыгнула сольный двойной аксель.

Во второй половине программы Хромых прыгнула каскады тройной лутц + тройной тулуп, а также тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а завершила программу тройным лутцем.

За прокат судьи поставили Майе Хромых поставили 154.31 балла, в сумме за два проката она набрала 226.35 балла. Пока это второе место — первой является Анна Щербакова.