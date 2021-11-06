Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова откатала произвольную программу на этапе серии гран-при в Италии.

Фигуристка показала постановку «Мастер и Маргарита» от Даниила Глейхенгауза.

В самом начале программы Щербакова зашла на четверной флип и чисто его приземлила. После этого спортсменка справилась с каскадом тройной флип + тройной тулуп и прыгнула два сольных двойных акселя. Во второй половине программы Щербакова сделала каскады тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также прыгнула сольный тройной лутц.

За прокат Щербаковой судьи поставили 165.05 балла, в сумме за две программы фигуристка получила 236.78 балла, что дает ей возможность занимать первое место в турнирной таблице. Впереди — выступления Майи Хромых и Луны Хендрикс.