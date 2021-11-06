Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Фигуристка набрала в сумме за две программы более 236 баллов. В произвольной программе Щербакова смогла приземлить четверной флип (впервые в этом сезоне в рамках соревнований) и показала лучший результат в сезоне.

На втором месте расположилась еще одна россиянка — Майя Хромых. Она прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе и сумела пробить отметку в 226 баллов по сумме двух прокатов.

В тройку сильнейших попала и представительница сборной Бельгии Луна Хендрикс. Её результат — 219,05 балла. Для Хендрис — это первая награда этапов Гран-при среди взрослых и среди юниоров.

Следующими на лед выйдут танцоры, на 19:10 по мск запланирован старт произвольного танца.