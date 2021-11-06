На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии стартовали соревнования танцевальных пар в произвольном танце.

Соревнования принимает дворец спорта «Палавела» в Турине. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

По итогам ритм-танца лидируют фигуристы из Франции, четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Они набрали более 87 баллов за свой прокат без серьёзных ошибок.

На втором месте пока располагаются Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США. Они заработали от судей за ритм-танец более 84 баллов.

На третьем месте расположились российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые получили более 81 балла. Произвольный танец «Ромео и Джульетта» фигуристы покажут впервые в сезоне.