Сборная России по пляжному футболу победила сборную Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка. Соревнования прошли в Дубае, ОАЭ.

Финальный матч прошёл на стадионе «Кайт-Бич» и завершился со счётом 3:2 в пользу российских футболистов.

В составе сборной России хет-трик оформил нападающий Борис Никоноров, он забил три мяча за первые 18 минут матча. В составе сборной Ирана два мяча забил Мохаммадали Мохтари.

Отметим, в Межконтинентальном Кубке сборная России не допустила ни одного поражения. На групповом этапе российские футболисты обыграли Японию и Парагвай, а также сборную Ирана. В полуфинале россияне обыграли команду Португалии, а затем второй раз победили иранских футболистов.

В августе 2021 года сборная России выиграла и чемпионат мира по пляжному футболу.