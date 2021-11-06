Московское «Динамо» с минимальным счётом обыграло «Краснодар» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра состоялась на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме обе команды не смогли открыть счет в матче. Лишь на 73-й минуте счёт в этом матче был открыт — мяч забил Вячеслав Грулёв, автором результативной передачи в этой атаке стал Клинтон Н’Жи. Этот мяч стал единственным в этом матче.

На 53-й минуте матча «Динамо» мог остаться вдесятером, однако удаление голкипера Антона Шунина отменили после вмешательства VAR.

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице в РПЛ благодаря победе над «Краснодаром», команда Виктора Гончаренко пока идет на 7-м месте.