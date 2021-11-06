Самарские «Крылья Советов» разгромно обыграли подмосковные «Химки» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра состоялась на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды хозяев.

В первом тайме «Крылья» смогли обеспечить комфортное преимущество в два мяча: отличились Владислав Сарвели (с передачи Антона Зиньковского) и Иван Сергеев (с пенальти).

Во втором тайме счет стал разгромным: в составе «Крыльев» отличился Роман Ежов, голевая передача на счету Владислава Сарвели.

«Крылья Советов» благодаря победе над «Химками» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «Химки» опустились в зону вылета — 15-е место и 12 очков в 14 турах.