Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова высказалась о своём выступлении на этапе серии Гран-при в Италии.

Фигуристка чисто прыгнула четверной флип в произвольной программе и показала лучший результат сезона для себя. Слова Щербаковой цитирует портал Sport24.

«Сегодня я более довольна своим выступлением, нежели вчера. Но это не мой максимум», — отметила Щербакова, добавив, что на тренировках она накатывала программу с квад-флипом, но на тренировках в Италии у нее случился прилив — и флип получался практически без ошибок, и четверной лутц также выходил неплохо.

«Мне хотелось больше четверных. Я все-таки не удовлетворена прокатом с одним флипом, но тренеры отговорили, сказали, что надо сначала показать хороший флип, надежное катание и далее уже двигаться вперед», — сказала спортсменка.