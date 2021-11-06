В сети появилась запись победного проката чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Фигуристка шла третьей по итогам короткой программы, но выдала чистый прокат в произвольной и вышла на первое место. В самом начале программы Щербакова чисто приземлила четверной флип, а во второй половине программы успешно справилась с каскадом тройной лутц-тройной риттбергер, который не удался ей в короткой программе.

Видео проката произвольной программы Анны Щербаковой можно увидеть здесь:

Напомним, в 2021 году Анна Щербакова не приземляла чисто четверные на соревнованиях: она упала с четверного флипа на чемпионате мира в Стокгольме и на Budapest Trophy, а также в степаут приземлила квад-флип на командном чемпионате мира в Осаке.