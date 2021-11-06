На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 6 ноября, состоятся выступления спортивных пар с произвольными программами.

Начало выступлений назначено на 21:05 по московскому времени. Прямая трансляция произвольной программы пар будет доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Россию представляют на этом этапе две спортивных пары — Алина Пепелева/Роман Плешков и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев . По итогам короткой программы Пепелева/Плешков идут 7-ми, Артемьева/Назарычев — 4-ми (попали в сильнейшую разминку).

В тройку лучших пар по итогам короткой программы попали два китайских дуэта — Вэньцзин Суй/Цун Хань и Чен Пэнь/Ян Цзинь, а также итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.