Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова высказалась о проблемах со здоровьем, которые ей пришлось испытать по ходу этого сезона.

Слова Щербаковой цитирует портал Sport24.

«У меня случились некоторые травмы. Но это нормально, каждый спортсмен сталкивается с травмами. Главное, что сейчас мое здоровье в порядке. Работаю, тренируюсь без каких-либо проблем», — сказала Щербакова, отметив, что она очень счастлива чистому четверному прыжку в произвольной программе.

«Это была моя главная цель на этот турнир», — отметила Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова с личным рекордом выиграла этап серии Гран-при в Италии, вырвавшись на первое место из-за чистого проката произвольной программы. В короткой программе Щербакова стала лишь третьей.