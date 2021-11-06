Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче в рамках турнира серии «Мастерс» в Париже.

Игра на центральном корте комплекса «Берси» продлилась два сета и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте один час и 20 минут.

На счету Медведева в этом матче четыре подачи навылет, а также ни одной двойной ошибки. Его оппонент из Германии сделал шесть эйсов за игру, а также допустил три двойных ошибки.

По ходу турнира Даниил Медведев обыграл Илью Ивашко, Себастьяна Корду и Юго Гастона.

В финале «Мастерса» в Париже Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Игра состоится завтра, 7 ноября.