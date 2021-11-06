Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования в эти дни принимает ледовый дворец «Палавела» в Турине.

Пападакис/Сизерон выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в сумме 220,06 баллов. От второго места они оторвались почти на 13 баллов в итоге.

Второе место заняли представители США, серебряные призеры ЧМ Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Они набрали за свое выступление 207,90 балла. Американцы стали вторыми и в ритм-танце, и в произвольном танце.

На третьем месте расположился российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Их результат — 202,18 балла за два танца. Свои соревновательные программы фигуристы представили впервые.