В рамках третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине начались выступления спортивных пар с произвольными программами.

Соревнования проходят на льду олимпийского дворца «Палавела». Прямую трансляцию соревнований можно найти здесь.

Россию представляют на этом этапе две спортивных пары — Алина Пепелева/Роман Плешков и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

По итогам короткой программы Пепелева/Плешков идут 7-ми, они допустили ряд ошибок в своем прокате, Артемьева/Назарычев — 4-ми (падение с выброса).

В тройке лидеров после короткой программы — представители Италии Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, а также два дуэта из Китая — Вэньцзин Суй/Цун Хань и Чен Пэнь/Ян Цзинь, которые идут на первом и втором местах в турнирной таблице.