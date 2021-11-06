Московский ЦСКА разгромно уступил «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Уже в первом тайме ЦСКА пропустил трижды. Счёт был открыт уже на третьей минуте матча, гол забил Артур Юсупов с передачи Матео Касьерры. Спустя несколько минут Касьерра уже отличился сам — он забил мяч на 14-й минуте. На 16-й минуте Касьерра записал на свой счет второй мяч, автором результативной передачи стал Кирилл Заика.

Во втором тайме ЦСКА ответил голом Бактиёра Зайнутдинова с передачи Алана Дзагоева. В концовке «Сочи» забил четвертый мяч: гол на счету Игоря Юрганова, передачу вновь сделал Матео Касьерра.