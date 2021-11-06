В рамках третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Турине сегодня, 6 ноября, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.

Начало выступлений мужчин назначено на 22:45 по московскому времени.

Прямая трансляция произвольной программы мужчин будет доступна на сайте Первого канала здесь.

В первой разминке выступят двое российских фигуристов — это Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. Они занимают 10-е и 9-е места в короткой программе соответственно, поскольку допустили ряд ошибок в прокатах. Алиев появится на льду в 23:08 по московскому времени, Гуменник — в 23:16.

Михаил Коляда по итогам короткой программы занимает четвёртое место, он попал в сильнейшую, вторую разминку. Появление Коляды на льду ожидается в 00:02 по московскому времени.