Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес выиграл третью свободную практику в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в Мексике.

Соревнования принимает автодром имени братьев Родригес в Мехико. Лучший круг Переса за практику — 1 минута, 17,024 секунды.

На второй строчке расположился голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, он отстал от своего партнера по команде на 0,193 секунды.

На третьем месте по итогам второй сессии свободных заездов расположился пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его отставание — 0,651 секунды.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал лишь 20-й результат в этой практике. Он проехал по трассе 15 кругов за эту сессию и отстал от результата Переса на 3.455 секунды.

Сегодня, 6 ноября, также состоится квалификация итоговой гонки Гран-при Мексики.