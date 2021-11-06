Китайские фигуристы, двукратные чемпионы мира в парном катании Веньцзин Суй/Цун Хань выиграли третий этап серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Фигуристы набрали в сумме за два проката 223,55 балла, выиграв и короткую программу, и произвольную при практически безошибочном катании.

На втором месте расположилась ещё одна китайская спортивная пара — Чен Пэнь/Ян Цзинь. В сумме за два проката спортсмены набрали более 211,86 баллов.

На третьей строчке оказались российские фигуристы Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Они шли четвертыми после короткой программы, но хорошо выступили в произвольной программе, набрав 187,01 балла.

Еще одна российская пара Алина Пепелева/Роман Плешков — финишировала на 6-м месте. Из результат — 162,71 балла.