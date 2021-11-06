На автодроме имени братьев Родригес в Мехико сегодня, 6 ноября, состоится квалификация в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в Мексике.

Начало квалификации назначено на 23:00 по московскому времени.

Прямая трансляция квалификационных заездов в преддверии итоговой гонки будет доступна здесь:

Первую свободную практику гоночного уикенда в Мексике выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в тройке оказались Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Во второй практике лучший результат показал Ферстаппен. Третью тренировку выиграл уже пилот «Ред Булла» Серхио Перес, Ферстаппен и Хэмилтон вновь были в тройке.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин показывал 19-е и 20-е результаты.

Итоговая гонка Гран-при Мексики состоится завтра, 7 ноября. Начало назначено на 22:00 по московскому времени.