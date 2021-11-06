На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии стартовала произвольная программа у мужчин-одиночников.

Соревнования проходят на арене «Палавела» в Турине. Прямую трансляцию выступления фигуристов можно найти здесь.

Сборную России на этом этапе Гран-при представляют трое фигуристов — это Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. В первой разминке выступят Алиев и Гуменник — они появятся на льду в 23:08 и 23:16 по московскому времени. В короткой программе эти фигуристы совершили ошибки на прыжках и заняли 10-е и 9-е место.

Во второй разминке будет выступать Михаил Коляда, он идет 4-м после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Выход Коляды на лед ожидается в 00:02 по московскому времени.

Лидером после короткой программы идет представитель Китая Боян Цзинь.