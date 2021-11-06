Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг (бывш. Кубок Федерации). Соревнования прошли на арене «О2-Арена» в Праге.

В финальном противостоянии Россия смогла обыграть Швейцарию. В первом одиночном матче Дарья Касаткина смогла победить Хиль Белен Тайхман со счетом 6:2, 6:4, а во втором одиночном Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Россия победила со счетом 2:0, парный матч проводить не пришлось.

В сборную России на этом турнире входили пять теннисисток. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова

По ходу соревнования россиянки обыграли сборные Канады и Франции, а в полуфинале со счетом 2:1 одолели сборную США.