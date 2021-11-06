Петербургский «Зенит» сегодня, 7 ноября, сыграет против екатеринбургского «Урала» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоится на стадионе «Екатеринбург-Арена» и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — Игорь Панин, ему будут помогать боковые рефери Алексей Стипиди и Александр Богданов. Резервный арбитр встречи — Евгений Буланов.

На матче будет работать бригада VAR во главе с Алексем Амелиным. Его помощником выступит Дмитрий Мосякин.

На данный момент «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» — на последнем.

В прошлом сезоне «Зенит» одержал домашнюю победу над «Уралом» в чемпионате России по футболу, игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:1.