Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев выступил с произвольной программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.

Фигурист представил публике произвольную программу под вальс Энтони Хопкинса «And the waltz goes on».

В начале проката Алиев упал с четверного лутца, а затем прыгнул каскад из двух тройных тулупов. После этого фигурист прыгнул каскад из тройного акселя и тройного сальхова через ойлер и сольный тройной флип.

Во второй половине программы Алиев прыгнул сольный тройной аксель, каскад из тройного лутца и двойного тулупа и сольный тройной риттбергер.

Судьи поставили за прокат Алиева 146,60 балла, в общей сумме фигурист набрал 217,67 балла, что пока дает ему возможность занять первое место.