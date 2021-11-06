Российский фигурист, призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник выступил с произвольной программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования проходят на льду дворца спорта «Палавела» в Турине.

В начале произвольной программы Гуменник прыгнул сольный четверной тулуп, затем исполнил четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом и двойным риттбергером. После этого он пошел на еще один четверной сальхов и упал с него, а также прыгнул сольный тройной флип.

Во второй половине Гуменник прыгнул тройной аксель, сделал двойной лутц вместо тройного и завершил прокат каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера.

Судьи поставили за этот прокат 149,95 балла, в сумме за две программы Гуменник получил 226,76 балла. Пока это позволяет ему занять первое место.