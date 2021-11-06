Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в команде Меган Дюамель высказала мнение о прокате российской чемпионки мира Анны Щербаковой на победном для нее этапе Гран-при в Италии.

Мнение о программе Дюамель написала в своём «Твиттере».

«Думаю, там было несколько недокрутов… Каскад лутц – риттбергер и четверной. К сожалению, судьи их не заметили», – написала фигуристка.

Также Дюамель высказала мнение о прокате Майи Хромых. «Квад Майи выглядел очень чистым, не все заканчивают вращение уже на льду».

Напомним, Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии, впервые на соревнованиях в этом сезоне приземлив четверной флип. Она завершила соревнования с личным рекордом, набрав более 236 баллов. Майя Хромых приземлила два квада и стала второй.