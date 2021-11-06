Новости дня на NVSPORT: Щербакова вернула квад и выиграла Гран-при Италии, российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Главные события дня с ледовых катков, теннисных кортов и футбольных полей — в традиционном дайджесте от NVSPORT за 6 ноября:

Коляда взял серебро на этапе серии Гран-при в Италии, победа — у Кагиямы

На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Победу на этом турнире одержал представитель Японии Юма Кагияма. В короткой программе Кагияма стал седьмым, а в произвольной прыгнул три квада и два тройных акселя и набрал 278,02 балла. Второе место сумел занять российский фигурист Михаил Коляда. Третье место занял фигурист из Италии Даниэль Грассль.

Щербакова выиграла этап Гран-при Италии с квадом, Хромых — вторая с двумя четверными

Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. Фигуристка набрала в сумме за две программы более 236 баллов. На втором месте расположилась еще одна россиянка — Майя Хромых, на третьем — бельгийка Луна Хендрикс.

Пападакис/Сизерон выиграли этап Гран-при в Италии, Степанова/Букин — третьи

Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. Пападакис/Сизерон выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в сумме 220,06 баллов. Второе место заняли представители США, серебряные призеры ЧМ Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Они набрали за свое выступление 207,90 балла.

Суй/Хань выиграли этап Гран-при в Италии, Артемьева/Назарычев — третьи

Китайские фигуристы, двукратные чемпионы мира в парном катании Веньцзин Суй/Цун Хань выиграли третий этап серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Фигуристы набрали в сумме за два проката 223,55 балла. На втором месте расположилась ещё одна китайская спортивная пара — Чен Пэнь/Ян Цзинь, на третьем — россияне Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, обыграв команду Швейцарии в финале

Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг (бывш. Кубок Федерации). Соревнования прошли на арене «О2-Арена» в Праге .В финальном противостоянии Россия смогла обыграть Швейцарию. В сборную России на этом турнире входили пять теннисисток. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова

Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок

Сборная России по пляжному футболу победила сборную Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка. Соревнования прошли в Дубае, ОАЭ. Финальный матч прошёл на стадионе «Кайт-Бич» и завершился со счётом 3:2 в пользу российских футболистов.

Медведев обыграл Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче в рамках турнира серии «Мастерс» в Париже. Игра на центральном корте комплекса «Берси» продлилась два сета и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

ЦСКА разгромно уступил «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ