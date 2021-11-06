Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда исполнил произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Коляда представил постановку Никиты Михайлова под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

В начале программы Коляда приземлил четверной сальхов, затем прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и каскад тройной аксель + двойной тулуп, а также тройной риттбергер в степаут. Во второй половине программы Коляда приземлил четверной лутц в степаут, прыгнул сольный тройной аксель, а также каскад из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова.

Судьи поставили за прокат Коляды 181,25 балла, в сумме он набрал 273,55 балла, это позволяет ему занять второе место на данный момент.