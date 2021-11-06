На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Победу на этом турнире одержал представитель Японии Юма Кагияма.

В короткой программе Кагияма стал седьмым, а в произвольной прыгнул три квада и два тройных акселя и набрал 278,02 балла.

Второе место сумел занять российский фигурист Михаил Коляда. Он совершил несколько ошибок в произвольной программе при выездах с прыжков, но не падал и набрал в сумме 273,55 балла.

Третье место занял фигурист из Италии Даниэль Грассль, его результат — 269,00 балла. В произвольной программе фигурист прыгнул три старших четверных прыжка — флип, лутц и риттбергер.

Российский фигурист Петр Гуменник занял восьмое место, Дмитрий Алиев — девятое.