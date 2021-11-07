Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба.

Капризов во встрече с «Питтсбург Пингвинз» забил один гол, что позволило ему набрать 60-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Ранее ни один новичок команды не добирался до этой отметки за 65 матчей.

Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам (4:5 Б).

Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику. Он набрал 60 очков за 93 матча.

В сезоне-2021/2022 Кирилл Капризов забил два гола. Форвард отдал семь результативных передач.

Всего в НХЛ Капризов вышел на лед в 65 матчах. Россиянин забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу.

Капризов в сентябре подписал новый 5-летний контракт с «Миннесотой» на сумму 45 миллионов долларов. Он будет получать 9 млн долларов за сезон.