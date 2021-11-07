Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипега Джетс».

Сорокин отбил 24 шайбы за матч. Второй звездой признали нападающего «Айдендерса» Брока Нельсона. Третьей – голкипера «Виннипега» Эрика Комри.

Матч между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Айлендерс» прошел в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Андрес Ли и Брок Нельсон.

«Айлендерс» победил во втором подряд матче. «Виннипег» проиграл первый матч после серии из двух побед.

Илья Сорокин – обладатель золота Олимпийский игр 2018 года в Пхенчхане в составе сборной России.