Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флеймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился разгромной победой хозяев со счетом 6:0. Встреча проходила в Калгари на стадионе «Скотиабанк Салдом».

В составе победителей шайбы забросили Джонни Годро (дубль), Шон Монахан, Брэд Ричардсон, Милан Лучич и Мэттью Трачук.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1».

По итогам регулярного чемпионата по восемь команд Западной и Восточной конференции выйдут в плей-офф, где будут бороться за Кубок Стэнли.

Действующий победитель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии команда обыграла «Монреаль Каннадиенс» со счетом 4:1.