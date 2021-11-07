В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги голкипер «Каролины» Антти Раанте получил травму. Матч между «Флорида Пантерз» и «Каролиной Харикейнз» прошел в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Матч в воротах в составе «Каролины» начинал Фредерик Андерсен. Датчанин пропустил четыре гола в первом периоде, и тренер поменял его на Антти Раанте.

Финский вратарь сыграл всего 12 минут, за которые отбил 4 шайбы.

В середине второго периода Раанте травмировался в столкновении с форвардом «Флориды» Райаном Ломбергом. Нападающий попал локтем в голову финскому вратарю. Его наказали удалением до конца матча, а Раанте пришлось менять обратно на Андерсена.