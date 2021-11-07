Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, помогает ли ему жена настраиваться на соревнования.

«Я вам так скажу: моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Все, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», – заявил Коляда корреспонденту «Чемпионата».

Михаил Коляда занял второе место на Гран-при Италии. Российский фигурист с ошибками исполнил приземления с четверных сальхова и лутупа, а также ошибся на тройном риттбергере.

Золото Гран-при забрал японец Юма Кагияма. Третье место занял Даниэль Грассль из Италии. Еще два представителя сборной России – Петр Гуменник и Дмитрий Алиев, заняли восьмое и девятое места соответственно.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Токио.