Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман одержал победу в поединке с Колби Ковингтоном на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

Бой шел до последнего раунда. Судьи единогласно отдали победу Усману со счетом 48-47, 48-47, 49-46.

Для Усмана эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. На счету американца только одно поражений в 21 бою. Ковингтон за свою карьеру выиграл 16 поединков и дважды проиграл.

Усман в пятый раз защитил свой титул. Единственное поражение боец потерпел 24 мая 2013 года в бою с Хосе Касересом.

В главном поединке вечера чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас одержала победу над Вейли Чжан решением судей.