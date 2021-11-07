Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал обвинения в мошенничестве из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала встречи с Белиндой Бенчич из Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг. Швейцарская сборная негативно отнеслась к таким действиям.

«Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, такое может случиться, каждый может травмироваться», – заявил Андреев.

Капитан сборной России добавил, что команда потеряла игрока номер один – Анастасию Павлюченкову. Ее замена на Людмилу Самсонову была вынужденной. Андреев считает обвинения необоснованными.

В финале турнира теннисистки из сборной Швейцарии уступили сборной России. Бенчич проиграла матч Самсоновой со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки выиграли женский командный турнир впервые за 13 лет.