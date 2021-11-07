Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, как создает неповторимый образ в своих программмах.

В текущем сезоне Коляда в произвольной программу выступает под саундтрек к «Списку Шиндлера».

Михаил заявил, что ему понравилось выступление Джейсона Брауна, который тоже катается под эту музыку в сезоне-2021/2022.

«Конечно, я в каждую программу свою вкладываю частичку души и стараюсь интерпретировать образ по-своему. Но что конкретно я вкладываю в эту программу – пусть это будет мой маленький секрет», – заявил Коляда.

Михаил Коляда занял второе место на Гран-при Италии по фигурному катанию. Золото завоевал японец Яма Кагияма. Еще два представителя сборной Росии Петр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое места.