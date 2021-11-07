Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала претензии представителей сборной Швейцарии к поздней замене в составе национальной команды России в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Изначально Павлюченкова должна была сыграть с Белиндой Кинг в финале КБДК, но за 20 минут до начала матча ее заменили на Людмилу Самсонову.

«Вечером накануне финала я почувствовала боль, но все равно хотела выложиться на 100 процентов. Утром я вышла на разминку, верила, что смогу сыграть, но я даже не смогла подавать, поэтому мы приняли такое решение», – заявила Павлюченкова.

Анастасия добавила, что в спорте нужно уметь проигрывать с уважением.

Сборная Швейцарии осталась недовольна тем, что замена произошла так поздно. Они уже не успевали скорректировать состав.

Россиянки впервые с 2013 года выиграли Кубок Билли Джин Кинг.