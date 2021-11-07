Генеральный директор «Будё-Глимт» Фроде Томассен высказался относительно будущего российского голкипера команды Никиты Хайкина.

«Хайкиным интересуются клубы из АПЛ? Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. У нас нет никаких предложений от зарубежных клубов», – заявил Томассен.

Президент «Будё-Глимт» добавил, что Никита выкладывается на 100 процентов в матчах за клуб и обладает потрясающими вратарскими навыками. Томассен рад, что Никиту заметили и вызвали в сборную России на ноябрьские отборочные матчи против Кипра и Хорватии. Президент «Будё-Глимт» заявил, что это повышает престиж клуба.

Томассен заявил, что клуб хочет сотрудничать с Никитой в дальнейшем. В команде заинтересованы в продлении контракта с Хайкиным.