Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал слухи по поводу ухода Вадима Шипачева, которые появились в прессе .

«Не буду скрывать, что данные слухи удивили даже высшее руководство клуба и меня в том числе. Но спешу успокоить всех болельщиков – никаких обменов с участием наших лидеров, включая капитана команды, не планируется», – заявил Воронин.

Президент «Динамо» добавил, что у Вадима Шипачева особая роль в команде. Он помогает молодым хоккеистам становиться лучше и сильнее.

Виктор Воронин прокомментировал и информацию о многомиллионных долгах команды. Президент «Динамо» заявил, что она не соответствует действительности. У клуба есть определенные незакрытые обязательства, но менеджмент команды работает над исправлением ситуации.