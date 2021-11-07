Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился амбициями самарской команды после победы над «Химками» со счетом 3:0.

Зиньковский рассказал, что команда серьезно подходила к матчу с «Химками». Полузащитник вспомнил кубковую игру с «Енисеем». В том матче игра сломалась из-за большого количества замен.

В матчах чемпионате России, по словам Зиньковского, команда всегда настроена на победу. Даже если что-то не получается, игроки выкладываются 100 процентов.

«Сейчас многие думают про еврокубки. Мы идем матч за матчем», – заявил Зиньковский после победы над «Химками».

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков в 14 матчах. Лидирует «Зенит» с 29 баллами в активе.