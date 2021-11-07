За последние сутки в России выявлено 39 165 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 3193 – без клинических проявлений.

С начала пандемии коронавирусом в стране выявлено 8 795 095 случаев заражения COVID-19.

В Москве инфицированы 4975 человек, в Санкт-Петербурге – 2551, в Московской области – 3297.

За прошедшие сутки с болезнью в России справились 26 806 человек. В Москве выздоровело 5238 пациентов, в Московской области – 3056, в Санкт-Петербурге – 1257 человек.

За весь период в России выписали по выздоровлению 7 561 978 человек.

Специалисты Роспотребнадзора провели более 212,9 млн лабораторных исследований на COVID-19. 559 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Под наблюдением медиков остаются свыше 2 миллионов человек.